مصرع عامل داخل مصنع في جنوب طبرية

لقي عامل أربعيني مصرعه صباح اليوم، الإثنين، في أحد المصانع جنوب بحيرة طبرية بمنطقة غور الأردن.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن 'مركز الاستعلامات تلقى بلاغا، الساعة 6:59، حول عامل أصيب خلال عمله في مصنع بمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي'عيمك هيردين'. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب وأجروا له عمليات إنعاش، وأقرت في نهايتها وفاته في المكان، بعد أن عانى إصابات عدة".

ونقل عن المسعف، موران أبو شقارة، تصريحه بأن "العامل كان فاقدا للوعي ويعاني من إصابات بالغة الخطورة. قدمنا له العلاج الطبي وأوقفنا نزف الدم وأجرينا عمليات إنعاش، لكن الإصابة كانت مميتة واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.