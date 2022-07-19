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أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 16:47

أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
منظر عام في أم الفحم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار خلال تواجده في محل تجاري بمدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومما يذكر أن المجتمع العربي شهد، في الآونة الأخيرة، استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

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#أم الفحم
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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