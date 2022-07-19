القدس المحتلّة: إصابة فلسطينيّ بإطلاق نار بزعم تنفيذه عمليّة طعن

أُصيب شاب فلسطينيّ بجراح متوسطة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار بزعم تنفيذه عملية طعن داخل حافلة في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح متوسطة.

#القدس: إصابة خطيرة بعملية طعن وإطلاق نار على المنفّذ pic.twitter.com/UMfGJpm6w3 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2022

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، فإن منفّذ العملية، شاب في الأربعينات من عمره، وهو من رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أفراد طاقم طبيّ وصلوا إلى منطقة مفرق "راموت" في القدس: "كان الجريح ملقى على الرصيف بجوار الحافلة، بينما كان واعيا ويعاني من جروح في جسده".

وأضاف أفراد الطاقم الطبيّ: "قيل لنا إنه تعرض للطعن داخل الحافلة. قدمنا ​​له الرعاية الطبية... والتي تضمنت وقف النزيف، ونقلناه بسرعة في سيارة إسعاف مزوّدة بوحدة العناية المكثّفة، إلى المشفى، فيما كانت حالته مستقرّة".

وبعد ذلك بوقت وجيز، أصدر مشفى "شعاري تسيدك" في المدينة، حيث نُقِل المستوطن المصاب، بيانا مقتضبا، أفاد فيه بأن حالة الأخير متوسطة، ومستقرّة، مشيرا إلى أن الإصابات طاولت الجزء العلويّ من جسده.

من المكان

واستنفرت قوات الاحتلال، قوّاتها في المدينة المحتلة، إذ عزّزت من تواجدها في المكان الذي يُزعَم أن العملية نُفِّذت فيه.

يأتي ذلك بعد يوم من تجديد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، دعمهما لعناصر الشرطة، مُطلقي النار "من أجل القتل"، بزعم ما وصفوا أنه يأتي ضمن "مكافحة الجريمة والإرهاب".

وقال لبيد لبار ليف خلال اجتماعهما أمس، إنه "يقدم الدعم الكامل للشرطة، وقوات الأمن الأخرى، في مكافحتها للجريمة والإرهاب، ويقدِّر بشدة أنشطتها اليومية من أجل سلامة المواطنين الإسرائيليين"، على حدّ قوله. وأكّد الاثنان في تصريح مشترك مقتضب صدر عنهما، أن كل عنصر شرطة "مخوّل بالرد بإطلاق النار، لكي يقتُل، عندما يشعر أن حياته مهدّدة".