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لبيد على الحدود اللبنانية: عدوانية "حزب الله" قد تقود إلى تصعيد في المنطقة

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 15:10

لبيد على الحدود اللبنانية: عدوانية "حزب الله" قد تقود إلى تصعيد في المنطقة
لبيد وغانتس عند الحدود الشمالية، اليوم (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، إن "تصرفات حزب الله العدوانية التي قد تقود المنطقة لتصعيد غير مرغوب"، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال جولة ميدانية في المناطق الحدودية جنوب لبنان.

وادعى لبيد خلال الجولة التي أجراها بمشاركة وزير الأمن، بيني غانتس، إن "إسرائيل تريد أن يكون لبنان جارا مستقرا ومزدهرا لا يشكل منصة لإرهاب يمارسه حزب الله أو أداة بيد إيران".

واعتبر أن "عمليات حزب الله تعرض لبنان ومواطنيه ورفاهيتهم للخطر"، وأضاف "لا نريد المواجهة ولكن لا نقبل بتصرفات "حزب الله" العدوانية التي قد تقود المنطقة لتصعيد غير مرغوب".

وقال إن "إسرائيل ستواصل العمل في مواجهة جميع وكلاء إيران في المنطقة وعموما". وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان إسرائيل إسقاط طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، "بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية قرب الحدود".

من جانبه، قال غانتس، في تعليق على إسقاط المُسيّرة، أمس، إن "دولة لبنان وقادتها يعرفون أنهم إذا اختاروا طريق النار فسيضربون بشدة. وإذا اختاروا طريق الاستقرار ، فإنهم سيساعدون مواطني لبنان ".

وزعم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قواته رصدت "تسلل مسيرة دورون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت بإسقاطها". وأضاف "تابعت وحدات المراقبة الجوية الطائرة المسيرة طيلة الحادث"، لافتا إلى أنها "مرتبطة كما يبدو بحزب الله".

في الثاني من تموز/ يوليو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله"، تجاه المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل قرب حقل "كاريش" قبالة ساحل البلاد الشمالي، فيما قال التنظيم إنه أطلقها للقيام بـ"مهام استطلاعية".

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#لبيد
#غانتس

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