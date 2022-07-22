اعتقال ثلاثة إيرانيين في تركيا بشبهة التخطيط لهجوم ضد إسرائيليين

عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتقلت السلطات التركية ثلاثة إيرانيين بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد مواطنين إسرائيليين في إسطنبول، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم، الجمعة.

وقالت قناة "إن تي في" التركية الخاصة، إن "3 إيرانيين جرى اعتقالهم في 14 تموز/يوليو في إطار الشق الثاني من عملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".

ووٌضع المعتقلون قيد الحجز أمس، الخميس، ما يرفع عدد الإيرانيين المعتقلين على خلفية الوقائع نفسها منذ أواخر حزيران/يونيو إلى 7، بحسب القناة نفسها.

وكانت إسرائيل قد طالبت في منتصف حزيران/يونيو الماضي مواطنيها بمغادرة تركيا فورا بسبب "خطر حقيقي وفوري" بتعرضهم لهجمات إيرانية.

غير أنها عادت وأعلنت أواخر الشهر الماضي أنها خفّضت مستوى التهديد لمواطنيها في إسطنبول.

وصدر القرار عن إدارة"مكافحة الإرهاب" التابعة لهيئة الأمن القومي الإسرائيلي، تبعًا لآخر تقدير للموقف، وينص على أن يتم خفض مستوى خطورة تحذير السفر الخاص بتركيا وجعله غب المستوى الثالث، الذي ينص على نجنب السفر "غير الضروري" إلى جميع أنحاء تركيا.

ووصفت إيران، في وقت سابق، الادعاءات الإسرائيلية حول محاولة عناصر من المخابرات الإيرانية استهداف إسرائيليين في تركيا، وبضمنهم سفير إسرائيلي سابق تواجد في إسطنبول، بأنها "مثيرة للسخرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حينها إن "على تركيا ألا تبقى صامتة في وجه المزاعم الصهيونية المثيرة للتفرقة".

ومما يذكر أن إيران وإسرائيل تخوضان حرب ظل منذ سنوات، لكن التوتر تصاعد في أعقاب سلسلة من الحوادث البارزة التي حمّلت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.