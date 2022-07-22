فقدت آثاره في بحيرة طبرية: أعمال بحث عن شخص من أم الفحم

تعرض شخص، في الأربعينيات من عمره، من مدينة أم الفحم للغرق في بحيرة طبرية، فيما شرعت وحدة الشرطة البحرية بأعمال البحث عنه، مساء اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الحديث يدور عن المحامي رائد خالد محاميد، حيث فقد الوعي واختفت آثاره داخل مياه البحيرة؛ حسب ما ذكر شهود عيان.

المحامي رائد محاميد

وجاء في التفاصيل، أن محاميد سقط عن قارب استقله برفقة أصدقاء له، لأسباب لم تعرف بعد، وفي أعقاب ذلك حاول أحدهم إنقاذه بيد أنه لم يتمكن من ذلك، وفي أعقاب ذلك جرى استدعاء الشرطة والإبلاغ عن فقدان آثاره داخل البحيرة.

وشرعت قوات من الشرطة بمساندة مروحيتين وغواصين بأعمال البحث عن محاميد، بعدما سقط عن قارب في البحيرة؛ حسب ما ورد في بيان للشرطة.

فقدان آثار شخص من أم الفحم في بحيرة طبرية pic.twitter.com/fWv4Hfkh1t — موقع عرب 48 (@arab48website) July 22, 2022

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية حزيران/ يونيو 2022.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/أبريل الماضي، ولغاية 15 حزيران/تموز الجاري، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لـ123 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 18 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.