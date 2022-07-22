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مصرع صياد في أسدود وغرق مسن في حيفا

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 09:28

مصرع صياد في أسدود وغرق مسن في حيفا
من مكان الحادث في أسدود، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي صياد (30 عاما) مصرعه إثر سقوطه بالقرب من ميناء أسدود (أشدود)، جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة. ولقي مسن مصرعه غرقا في حيفا، مساء أمس الخميس.

وفي التفاصيل، تلقت طواقم الإنقاذ بلاغا، الساعة 06:05، عن سقوط صياد سمك وإصابته في الرأس، على ما يبدو، في منطقة "كاسر الأمواج" بين الصخور وانقطاع الاتصال معه بالقرب من ميناء أسدود، صباح اليوم.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة الصياد على الفور في المكان متأثرا بإصابته البالغة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسباب سقوط الصياد ومصرعه.

وفي حادث غرق وقع، مساء أمس الخميس، جرى انتشال جثة رجل، في السبعينيات من العمر، بعد تعرضه للغرق في شاطئ "بات غاليم" في حيفا.

وأقر طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" وفاة الرجل على الفور في المكان.

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مصرع صياد في أسدود وغرق مسن في حيفا

مصرع صياد في أسدود وغرق مسن في حيفا

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