إصابة خطيرة لعامل من الناصرة بصعقة كهربائية وسقوطه من علو

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة وحالته غير مستقرة إثر تعرضه لصعقة كهربائية وسقوطه عن ارتفاع خلال عمله في مخزن بمدينة ريشون لتسيون ، جنوب تل أبيب، وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات في منطقة 'أيالون' تلقى بلاغا، الساعة 09:14، عن إصابة عامل إثر تعرضه لصعقة كهربائية سقط على إثرها عن سلم بارتفاع مترين في ريشون لتسيون. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وبعد إجراء عمليات الإنعاش وعودة النبض أحيل المصاب لاستكمال العلاج في مستشفى 'أساف هروفيه' وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة، وموصول بجهاز للتنفس الاصطناعي".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.