لبيد يلتقي الملك عبد الله في عمان

استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، في عمان في اجتماع لم يعلن عنه مسبقًا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن لبيد زار عمان بدعوة من الملك عبد الله، ووصف اللقاء بينهما بأنه "دافئ وطويل"، وأنه شمل مأدبة غداء مشتركة للملك ولبيد وحاشيتيهما.

وجرى خلال اللقاء التباحث في "الفرص الكثيرة لإضافة مضامين أخرى لاتفاقية السلام وتحسين العلاقة الطويلة بين الشعبين وتعزيز المشتركة للدولتين"، وفق البيان.

عبد الله ولبيد، اليوم

وتابع البيان أن "الزعيمان شددا خلال لقائهما على أهمية العلاقة الشخصية الوثيقة والتقدير المتبادل بينهما، كعامل هام للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتقديم إنجازات حقيقية للشعبين والمنطقة كلها".

كذلك تباحثا في زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة، وفي "الإمكانيات والفرص التي جلبتها زيارة بايدن وبضمن ذلك كل ما يتعلق بهندسة إقليمية"، أي بناء العلاقات بين دول المنطقة في أعقاب اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ضمن "اتفاقيات أبراهام".

وأضاف البيان أن عبد الله الثاني ولبيد بحثا في مشاريع ثنائية، بينها إقامة منشآت للطاقة الشمسية في الأردن ومنشآت تحلية مياه في إسرائيل، ومشاريع سياحية في خليج إيلات – العقبة، والأمن الغذائي والزراعة والمواصلات.

وفي نهاية اللقاء اتفق الملك عبد الله ولبيد على "الاستمرار في تعميق العلاقات والحوار بين الدولتين والشعبين"، بحسب البيان.