"البحريّة الأوكرانية": المرافئ المحددة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها"

أعلنت البحرية الأوكرانية، الأربعاء، أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها"، على الرغم من أنه لا يزال يتعين بذل الجهود لضمان سلامة القوافل.

وقالت البحرية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام "في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل".

وكانت قد وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقا بوساطة تركيا والأمم المتحدة يقضي بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، إذ سيتم بموجبه تأمين ممرات آمنة لمرور السفن التجارية في البحر الأسود.

ورفضت كييف أن توقع بشكل مباشر الاتفاق مع موسكو التي وقعت اتفاقا مماثلا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وجرى توقيع الاتفاق في قصر دولما بهجة في إسطنبول بحضور غوتيريش الذي وصل بشكل عاجل إلى إسطنبول مساء أمس، الخميس، ووزيري الدفاع التركي والروسي والوزير الأوكراني المكلف شؤون عن البنى التحتية.

ومن شأن الاتفاق الذي بدأ التفاوض عليه منذ نيسان/أبريل الماضي مع كييف وموسكو بدعم من غوتيريش، أن يريح المجتمع الدولي وخصوصًا أن الطرفين المتحاربين يمثلان وحدهما 30% من تجارة القمح العالمية.