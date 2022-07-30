بعد 9 أيام من البحث: انتشال جثة رائد محاميد من بحيرة طبرية

عثر بعد عصر اليوم، السبت، على جثة المحامي رائد محاميد من مدينة أم الفحم، وذلك بعمق 32 مترا في بحيرة طبرية وبمكان يبعد نحو 200 متر عن المكان الذي فقدت آثاره فيه.

وجرى العثور على جثة محاميد اليوم بعد 9 أيام من عمليات البحث منذ أن فقدت آثاره يوم الجمعة الماضي.

وأكد نائل محاميد أنه جرى التعرف على الجثة وهي تعود لشقيقه رائد، وتوجه بالشكر لكل من ساهم وعمل في أعمال البحث والوقوف إلى جانب العائلة على مدار 9 أيام.

الفقيد رائد محاميد

وأكدت عائلة محاميد، في حديث مع مراسل "عرب ٤٨"، أن الشرطة أبلغتها بأنه جرى العثور على جثة في البحيرة، في حين أوضحت أنه لم يتم التعرف على هوية صاحب الجثة أو التأكيد أنها لضحية الغرق، المحامي محاميد.

وكان محاميد (متزوج وله 3 أبناء) قد تعرض للغرق إثر سقوطه في بحيرة طبرية، يوم الجمعة 22 تموز/ يوليو الجاري،، حين كان يستجم مع مجموعة من الأصدقاء على متن زورق في البحيرة.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت عمليات البحث عن محاميد بمساعدة فرق الإنقاذ المدنية والشرطية، بالإضافة إلى العشرات من الغواصين المتطوعين الذين شاركوا في جهود البحث في طبرية قادمين من البلدات العربية، وانضمت فرق الجيش الإسرائيلي مؤخرا إلى عمليات البحث.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 67 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية اليوم.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 150 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة. وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.