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الاحتلال يخصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 13:30

الاحتلال يخصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.

وحسب قرار الكابينيت، فإن المبلغ سيخصم من خلال 12 نبضة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل.

وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".

وجاء بيان وزارة المالية تعقيبا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل.

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