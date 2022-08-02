تحسبا من تصعيد بغزة: لبيد يعقد مداولات واستدعاء محدود للاحتياط

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، مداولات أمنية لتقييم الوضع في أعقاب اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسرائيلي في مخيم جنين، بسام السعدي، الليلة الماضية.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عددا محدودا من قوات الاحتياط، بعدما أغلق، صباح اليوم، طرقا مركزية في منطقة "غلاف غزة" وأوقف حركة القطارات بين أشكلون (عسقلان) وسديروت، تحسبا من إطلاق قذائف صاروخية وقذائف مضادة للمدرعات ونيران قناصة من القطاع في أعقاب اعتقال السعدي. كذلك جرى منع المزارعين من الوصول إلى الحقول المحاذية من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، وتم تعزيز قوات "القبة الحديدية".

إغلاق طرق في جنوب إسرائيل، اليوم (Getty Images)

وشارك في المداولات التي عقدها لبيد كل من رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي، إيال حولاتا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استنفار في صفوف قواته عند الحدود مع القطاع، الليلة الماضية، في أعقاب تقييم للوضع، وبموجبه أن الجهاد الإسلام تعتزم العمل بشكل فوري ضد إسرائيل في أعقاب اعتقال السعدي.

وبحسب تقديرات استخباراتية إسرائيلية، فإن الجهاد ستطلق قذائف مضادة للمدرعات باتجاه سيارات أو قطارات، أو أنها ستطلق قذائف صاروخية. ولذلك، تم إغلاق شاطئ زيكيم أمام المستجمين.

وذكرت قناة "الميادين" أن وفدا أمنيا مصريا يزور قطاع غزة اليوم، لمتابعة ملفات مهمة ومشاريع مصرية في القطاع. لكن صحيفة القدس أشارت إلى أن هذا الوفد لا يضم أي شخصية أمنية، ولكنه سيضم مسؤولين من الجانب المصري عن ملف إعادة إعمار القطاع ومتابعة المشاريع المصرية.

ونقلت "القدس" عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن قيادة الجهاد الإسلامي في القطاع والخارج "تجاهلت العديد من الاتصالات التي أجراها الوسطاء المصريون، منذ الليلة الماضية، لمحاولة منع الحركة من التصعيد العسكري مع الاحتلال" بعد اعتقال السعدي.

"قبة حديدية" في أشدود اليوم (Getty Images)

وأضافت المصادر أن "حالة الاستنفار التي أعلن عنها الليلة الماضية في صفوف عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد، في قطاع غزة والضفة الغربية مستمرة وبأعلى المستويات".

وخلال العملية التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين واعتقال السعدي، استشهد الفتى ضرار الكفريني (17 عاما)، والذي جرى تشييع جثمانه في جنازة حاشدة.