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مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 00:39

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان
الظواهري إلى جانب أسامة بن لادن (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في غارة أميركية استهدفت موقعا في أفغانستان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، نقلا عن خمسة مصادر مطلعة، قوله إن "غارة أميركية نُفذت بطائرة مُسيّرة في أفغانستان، يوم الأحد، أدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري".

وأفادت الوكالة بأن الإدارة الأميركية "أخرت الإعلان عن اغتيال الظواهري حتى التأكد من وفاته"، وذلك نقلا مصدر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الظواهري لقي حتفه في غارة بطائرة مُسيرة شنتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) في أفغانستان، في أكبر ضربة للتنظيم منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في العام 2011.

وذكر أحد المسؤولين، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المخابرات الأميركية شنت غارة بطائرة مُسيرة في العاصمة الأفغانية كابُل، يوم الأحد.

(أ ب)

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان، وقوع الضربة وأدانها بشدة باعتباره انتهاكا "للمبادئ الدولية".

وسيلقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، كلمة الساعة 02:30 فجر الثلاثاء (بتوقيت القدس) بشأن ما وصفه البيت الأبيض بأنها "عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق، مساء الإثنين، أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، في إحاطة قدمها لصحافيين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" في أفغانستان.

وقال المسؤول إنه "خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين".

ولم يعط المسؤول معلومات إضافية بشأن العملية أو هوية الهدف، لكن وفق البيت الأبيض من المقرر أن يتحدث الرئيس، جو بايدن، عبر التلفزيون في وقت لاحق ويدلي بـ"تعليقات حول عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب".

هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولَين أميركيَين، في وقت سابق، قولهما إن "وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان في مطلع الأسبوع".

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن "الضربة وقعت في كابُل يوم الأحد". ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا.

في حين امتنعت وكالة المخابرات الأميركية عن التعليق.

وتأتي هذه الأنباء قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وتركها البلاد تحت سيطرة حركة طالبان التي حاربت القوات الغربية خلال العقدين الماضيين، بعد إقصائها عن السلطة إثر الغزو الأميركي لأفغانستان.

بودكاست عرب 48

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