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وفاة سجين من رهط في سجن "إيشل"

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 21:05

وفاة سجين من رهط في سجن "إيشل"
توضيحية من سجن النقب الصحراوي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن وفاة الأسير أنيس الهزيل (53 عاما) من مدينة رهط في منطقة النقب، في سجن "إيشل" في بئر السبع.

وكان الهزيل قد أدين في العام 2004 بارتكاب جريمة قتل، وكان يقضي حكما بالسجن المؤبد.

وقالت مصلحة السجون، في بيان، إن السجين المحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2004 بعد إدانته بجريمة قتل، عُثر عليه وقد فقد الوعي في زنزانته أثناء عد الأسرى صباح اليوم (الثلاثاء).

وادعت أن "طواقم الإسعاف أقرت وفاته بعد فشل محاولات الإنعاش". وأضافت مصلحة السجون أن عائلة السجين أبلغت بوفاته. وفتحت مصلحة السجون تحقيقا داخليا في ظروف الوفاة.

وفي حين لم تورد مصلحة السجون اسم المتوفى، ذكرت مصادر محلية أنه أنيس الهزيل الذي كان قد أدين بقتل شخص في مدينة نتانيا، طعنا، وذلك بعد أن قام الأخير بشتمه بعبارة "عربي قذر". وزعمت الشرطة، حينها، أن الهزيل أعاد تمثيل الجريمة.

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#مصلحة السجون الإسرائيلية
#أنيس الهزيل

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