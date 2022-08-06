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سلطة الطاقة بغزة: توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 11:29

سلطة الطاقة بغزة: توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل
الاحتلال يمنع دخول شحنات الوقود للقطاع (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل، اليوم السبت، لعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لها، من جرّاء مواصلة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان، إنه "بسبب الظروف الراهنة، وعدم التمكّن من توريد الوقود للمحطة، سيتم إيقاف عمل المحطة ظهر السبت".

وأوضحت أن ما يتوفر من الطاقة في غزة يصل على 120 ميغاواط (يتم شراؤها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي)، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى ما يزيد عن 500 ميغاواط.

وأشارت إلى أن "عدد ساعات وصل الكهرباء، سيتم تقليصها إلى 4 ساعات مقابل 12 ساعة فصل".

والثلاثاء الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها خشية من رد حركة "الجهاد الإسلامي"، على اعتقال القيادي بسّام السعدي، في الضفة الغربية، مساء الإثنين الماضي.

وكان مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة، رفيق مليحة، قد حذّر مسبقا، من مغبة استمرار عدم دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مليحة، في تصريحات لمواقع صحافية فلسطينية محلية، إنه "في حال لم يتم إدخال السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد خلال اليومين القادمين، سيتم إيقاف المحطة".

وعصر الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، أسفرت حتّى اللحظة، بحسب وزارة الصحة، عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفلة.

وأعلن الناطق باسم "الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، أمس، الجمعة، أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري، القيادي البارز في "سرايا القدس"، الجناح المسلح للحركة.

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#قطاع غزة
#كهرباء
#طاقة
#عدوان إسرائيلي

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