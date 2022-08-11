  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث طرق بالطيرة

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 08:24

إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث طرق بالطيرة
من مكان الحادث في الطيرة، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب (20 عاما) بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 554 عند مدخل مدينة الطيرة، صباح اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا، وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابة بالرأس، وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي وتحت التخدير.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وعملت على تنظيم حركة السير في المكان.

يذكر أن ثلاثة أشخاص لقوا مصارعهم، وأُصيب آخرون، الليلة الماضية، في ثلاثة حوادث طرق وقع أحدها بالقرب من كفر قاسم، فيما وقع آخر قرب كفر قرع، كما وقع حادث ثالث في النقب. فبالقرب من كفر قاسم، لقي شخصان مصرعيهما، جرّاء حادث طرق وقع على شارع رقم 5، فيما لقي شخص ثالث مصرعه جرّاء حادث طرق وقع قرب كفر قرع. ووقع الحادث بالقرب من كفر قاسم، جرّاء اصطدام مركبتين خاصتين ببعضهما. واندلعت النيران في إحدى المركبتين، فيما انقلبت الأخرى. وأُعلنت وفاة الشخصين في المكان. ولقي الشاب محمد مصطفى حمارشة (25 عاما) مصرعه جرّاء الحادث الذي وقع بالقرب من كفر قرع، عقب اصطدام دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 65 بالقرب من البلدة.

بودكاست عرب 48

#الطيرة
#حوادث الطرق
#سيارات
#دراجات نارية

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى نهاية الأسبوع
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى نهاية الأسبوع

2022-08-11

حوادث طرق قرب كفر قاسم وكفر قرع وفي النقب: 3 قتلى ومصابون
حوادث طرق قرب كفر قاسم وكفر قرع وفي النقب: 3 قتلى ومصابون

2022-08-10

اللد: وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة قتلة الشهيد موسى حسونة 
اللد: وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة قتلة الشهيد موسى حسونة 

2022-08-10

الأكثر قراءة

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل "نيرة أشرف الجديدة"

2022-08-10
روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

2022-08-10
سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

2022-08-10
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-08-10
اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

2022-08-10