إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث طرق بالطيرة

أصيب شاب (20 عاما) بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 554 عند مدخل مدينة الطيرة، صباح اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا، وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابة بالرأس، وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي وتحت التخدير.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وعملت على تنظيم حركة السير في المكان.

يذكر أن ثلاثة أشخاص لقوا مصارعهم، وأُصيب آخرون، الليلة الماضية، في ثلاثة حوادث طرق وقع أحدها بالقرب من كفر قاسم، فيما وقع آخر قرب كفر قرع، كما وقع حادث ثالث في النقب. فبالقرب من كفر قاسم، لقي شخصان مصرعيهما، جرّاء حادث طرق وقع على شارع رقم 5، فيما لقي شخص ثالث مصرعه جرّاء حادث طرق وقع قرب كفر قرع. ووقع الحادث بالقرب من كفر قاسم، جرّاء اصطدام مركبتين خاصتين ببعضهما. واندلعت النيران في إحدى المركبتين، فيما انقلبت الأخرى. وأُعلنت وفاة الشخصين في المكان. ولقي الشاب محمد مصطفى حمارشة (25 عاما) مصرعه جرّاء الحادث الذي وقع بالقرب من كفر قرع، عقب اصطدام دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 65 بالقرب من البلدة.