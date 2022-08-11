مصرع امرأة وإصابات إحداها حرجة في حادث طرق قرب قلنسوة

لقيت امرأة، في الستينيات من عمرها، مصرعها وأصيب 4 أشخاص بينهم طفلة (5 سنوات) بحالة حرجة في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 57 قرب مدينة قلنسوة، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:52 حول حادث طرق بين سيارة وشاحنة على شارع 57، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم امرأة فاقدة للوعي".

وأضاف أن "الطاقم الطبي أقر وفاة السيدة وقدم عمليات الإنعاش لطفلة عانت جروحا حرجة، كما جرى تقديم العلاجات الأولية لثلاثة مصابين آخرين وصفت حالتهم بالمتوسطة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيات "لنيادو" و"هيلل يافة" و"مئير" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أن 213 شخصا، بينهم 71 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 63 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.