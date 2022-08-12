أميركا: طعن الروائي سلمان رشدي خلال ندوة في نيويورك

تعرض الروائي البريطاني، سلمان رشدي، صاحب رواية "آيات شيطانية" التي أدت إلى تلقيه تهديدات بالقتل من إيران في الثمانينيات، للطعن اليوم الجمعة خلال ندوة في غرب نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في التفاصيل، ان رجلا اقتحم المنصة في معهد "شاوتاوكوا" وشرع في لكم وطعن رشدي بينما كان يقدم للحضور، وفي أعقاب ذلك سقط رشدي أرضا وجرى تقييد المعتدي.

وأفادت شرطة نيويورك في بيان لها، أن "مشتبها به هرع إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره. إذ تعرض رشدي للطعن في العنق وجرى نقله بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة. ولا معلومات حتى الآن حول وضعه".

من مكان طعن رشدي (أ ب)

ومنعت رواية "آيات شيطانية" في إيران منذ العام 1988 إذ يعتبرها كثيرون من المسلمين بأنها مسيئة بحقهم، وبعدها بعام، أصدر المرشد الأعلى الراحل في إيران، آية الله روح الله الخميني، فتوى تبيح قتل رشدي وجرى الإعلان عن مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار لأي شخص يقتله.

ونأت الحكومة الإيرانية بنفسها عن فتوى الخميني منذ ذلك الوقت، لكن المشاعر المعادية لرشدي ظلت موجودة، وفي العام 2012، رفعت منظمة دينية إيرانية شبه رسمية مبلغ المكافاة على قتل رشدي من 2.8 مليون دولار إلى 3.3 مليون دولار.

واستهان رشدي بذلك التهديد آنذاك، وقال إنه ليس هناك "دليل" على اهتمام الناس بالجائزة.

وفي ذلك العام، نشر رشدي مذكرات بعنوان "جوزيف أنطون" تتناول الفتوى.