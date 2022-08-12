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سورية: إصابة مدنيين إثر قصف إسرائيلي في القنيطرة

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 16:35

سورية: إصابة مدنيين إثر قصف إسرائيلي في القنيطرة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب مدنيان بجراح إثر قصف إسرائيلي استهدف موقعا في أطراف قرية الحميدية في ريف القنيطرة في سورية، اليوم الجمعة، فيما نسبت وسائل إعلام إسرائيلية الموقع المستهدف إلى "حزب الله" اللبناني حيث كان يستخدمه للمراقبة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التابعة للنظام السوري، إصابة مدنيين اثنين من جراء "اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "القوات الإسرائيلية استهدفت بقذائف دبابة عسكرية، منطقة الحميدية بريف القنيطرة عند الحدود مع الجولان السوري المحتل، الأمر الذي أدى لإصابة شخصين اثنين لم تعرف هويتهما حتى اللحظة".

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن "دبابة إسرائيلية أطلقت 3 قذائف عند اقتراب الشخصين من منطقة ’فض الاشتباكات’".

وفي يوم 7 تموز/يوليو الماضي، ذكر المرصد السوري أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شخصا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، ما تسبب بمقتله على الفور".

وحسب مصادر المرصد السوري، فإن "الشخص المستهدف يعمل في مجال الرصد والاستطلاع لصالح ’حزب الله’ اللبناني، في بلدة حضر الحدودية مع الجولان السوري المحتل، حيث جرى استهدافه من قبل المسيرة الإسرائيلية أثناء تواجده قرب منزله الواقع في منطقة مقلع هادي غربي بلدة حضر".

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#سورية
#القنيطرة
#حزب الله
#إسرائيل
#قصف إسرائيلي

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