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إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب الصفصاف

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 14:13

إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس قرب الصفصاف
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع 89 بالقرب من قرية الصفصاف المهجرة، وتبعد نحو 9 كيلومترات شمالي غربي مدينة صفد في منطقة الجليل الأعلى، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز الاستعلامات 101 بلاغا الساعة 13:11 عن عابر سبيل أصيب من قبل سيارة على شارع 89 بمحاذاة صفصوفة. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب، في الثلاثينات من العمر، ونقلوه بمروحية طبية إلى مستشفى 'رمبام' وهو موصول بجهاز للتنفس الاصطناعي وتحت التخدير وحالته خطيرة ويعاني إصابات عدة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبه به وأية تفاصيل أخرى.

وفي سياق حوادث الطرق، أعلن عن وفاة الشاب رامي صقر أبو القيعان (37 عاما) من حورة بالنقب متأثرا بإصابته في انقلاب مركبة بالقرب من كسيفة، أمس.

المرحوم رامي صقر أبو القيعان

بودكاست عرب 48

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