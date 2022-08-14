  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تمديد اعتقال منفذ عملية القدس: "لم ينتم إلى أي تنظيم"

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 16:50

تمديد اعتقال منفذ عملية القدس: "لم ينتم إلى أي تنظيم"
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

مددت سلطات الاحتلال القضائية، اليوم الأحد، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية، الشاب أمير صيداوي، حتى يوم الإثنين 22 آب/ أغسطس الجاري.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر أمنية، جاء أن التحقيقات الأولية أظهرت أن صيداوي لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني.

كما أظهرت التحقيقات أن أحدا لم يعرف بنية الصيداوي تنفيذ العملية التي أشارت التحقيقات أنها نفذت على خلفية "أزمة شخصية" ألمت بالصيداوي.

وأشارت تحقيقات الاحتلال إلى إلى أن الصيداوي نفذ العملية بنفسه وبدافع شخصي و"لم يرسله أحد لذلك، ولم يشارك أحد في التخطيط أو التنفيذ".

وفي وقت سابق، اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، "إنه مهاجم وحيد، من سكان المدينة ومن اصحاب السوابق".

وفي بيان صدر عن مكتبه في وقت سابق، قال لبيد إن "كل من يريد إيذاءنا يجب أن يعلم أنه سيدفع ثمن أيّ ضرر يلحق بمدنيينا".

بودكاست عرب 48

#عملية إطلاق نار
#القدس
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: السعودية ستعزز علاقتها بإسرائيل إذا خدم ذلك مصالحها
تقرير: السعودية ستعزز علاقتها بإسرائيل إذا خدم ذلك مصالحها

2022-08-14

تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"
تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"

2022-08-14

الصحة الإسرائيلية: الإصابات بكورونا أقل من ألف لأول مرة بالموجة السادسة
الصحة الإسرائيلية: الإصابات بكورونا أقل من ألف لأول مرة بالموجة السادسة

2022-08-14

الأكثر قراءة

مؤتمر الجبهة: لا تغيير في الثلاثية الأولى لقائمة المرشحين

مؤتمر الجبهة: لا تغيير في الثلاثية الأولى لقائمة المرشحين

2022-08-13
تقديرات الجيش الإسرائيلي:

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "الهدوء" قد يطول في غزة

2022-08-13
باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2022-08-13
مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

مصرع شاب من الطيبة إثر تعرضه لصعقة بالكهرباء

2022-08-13
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-08-13