تمديد اعتقال منفذ عملية القدس: "لم ينتم إلى أي تنظيم"

مددت سلطات الاحتلال القضائية، اليوم الأحد، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية، الشاب أمير صيداوي، حتى يوم الإثنين 22 آب/ أغسطس الجاري.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر أمنية، جاء أن التحقيقات الأولية أظهرت أن صيداوي لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني.

كما أظهرت التحقيقات أن أحدا لم يعرف بنية الصيداوي تنفيذ العملية التي أشارت التحقيقات أنها نفذت على خلفية "أزمة شخصية" ألمت بالصيداوي.

وأشارت تحقيقات الاحتلال إلى إلى أن الصيداوي نفذ العملية بنفسه وبدافع شخصي و"لم يرسله أحد لذلك، ولم يشارك أحد في التخطيط أو التنفيذ".

وفي وقت سابق، اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، "إنه مهاجم وحيد، من سكان المدينة ومن اصحاب السوابق".

وفي بيان صدر عن مكتبه في وقت سابق، قال لبيد إن "كل من يريد إيذاءنا يجب أن يعلم أنه سيدفع ثمن أيّ ضرر يلحق بمدنيينا".