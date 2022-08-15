استئناف ضد تسريح رئيس مجلس اللقية إثر الاشتباه بتعنيف زوجته

أطلقت محكمة الصلح في بئر السبع، صباح اليوم الإثنين، سراح رئيس مجلس اللقية المحلي، أحمد الأسد، وسمحت بنشر اسمه، وأحالته للحبس المنزلي إثر الاشتباه بتعنيف زوجته.

وطالبت الشرطة بتأجيل تسريح المشتبه به وإتاحة الوقت لها من أجل تقديم استئناف ضد قرار تسريحه.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، اعتقال المشتبه به "في تعنيف زوجته والضلوع بمخالفات عنف أخرى داخل الأسرة".

ووجهت الشرطة للمشتبه به "الاعتداء على زوجته"، وهي الآن في ملجأ، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية اليوم، بلغت 64 قتيلا، بينهم 7 نساء عربيات كانت آخرهم المربية رباب أبو صيام (30 عاما) التي قتلت في ساحة منزلها في اللد. كما أصيب العشرات في جرائم العنف المختلفة في المجتمع العربي.