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المغرب: 52 قتيلا وجريحا جرّاء انقلاب حافلة في خريبكة

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 16:37

المغرب: 52 قتيلا وجريحا جرّاء انقلاب حافلة في خريبكة
عرب ٤٨

لقي 15 شخصا على الأقل مصارعهم، إثر انقلاب حافلة للمسافرين كانوا على متنها اليوم الأربعاء، في المغرب، بينما أصيب 37 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة، وفق حصيلة أولية أعلنها مصدر من السلطات المحلية لمحافظة خريبكة.

وقال المصدر إنه "في حصيلة أولية، لقي 15 شخصا مصارعهم، فيما أصيب 37 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير وقع صباح الأربعاء ... بإقليم خريبكة" على بعد نحو 125 كيلومترًا شرق الدار البيضاء.

وأوضح المصدر أن الفاجعة نجمت عن "انقلاب حافلة للمسافرين قادمة من الدار البيضاء صوب منطقة أيت عتاب... بأحد المنعرجات بالطريق الوطنية رقم 11".

ونُقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا "للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث"، بحسب المصدر.

وتودي حوادث السير في المغرب بأرواح حوالي 3500 شخص، وتخلف قرابة 12 ألف جريح سنويا بمعدل 10 قتلى في اليوم، وفق تقديرات رسمية.

وقتل 20 شخصا خلال الأسبوع الماضي، بحسب الحصيلة الأسبوعية للمديرة العامة للأمن الوطني، في حوادث سير متفرقة داخل المدن.

وكانت السلطات المغربية قد وضعت إستراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية"، لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات في الجنوب، أسفر عن 42 قتيلا في 2012.

وتطمح هذه الإستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.

لكن الوضع لا يزال مقلقا بحسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي سجلت ارتفاعا في أعداد حوادث السير العام الماضي بأكثر من 18 بالمئة مقارنة مع 2020، وأكثر من 13 بالمئة عن 2019.

بودكاست عرب 48

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