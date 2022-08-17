مصرع شاب تعرّض للغرق في طبرية

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاما، مصرعه، جرّاء تعرّض للغرق في بحيرة طبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أنه تمّ انتشال الشاب من مياه البحيرة، فيما كان فاقدا للوعي، ووُصِفت حالته بالحرجة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للشاب، لينقله بعد ذلك للمشفى، حيث أُقرّت وفاته هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وتكررت في الآونة الأخيرة، حوادث الغرق، في أماكن مختلفة في البلاد. كما يُذكر أنه عثر نهاية الشهر الماضي، على جثة رائد محاميد من مدينة أم الفحم، وذلك بعمق 32 مترا في بحيرة طبرية، وبمكان يبعد نحو 200 متر عن المكان الذي فقدت آثاره فيه قبل أن يُعثَر عليه بـ9 أيام.

وفي الأول من أمس، الإثنين، لقي الشاب جعفر أحمد غيث الكسواني من بلدة بيت إكسا قضاء القدس المحتلة، وهو في العشرينات من عمره، مصرعه غرقا في بحر يافا، فيما تم إنقاذ شاب آخر وصفت حالته بالطفيفة.

ففي الثالث من الشهر الجاري، لقي الشاب فهد عبد المعطي أبو ديّة، الذي يبلغ الثلاثين من عمره، من النقب، مصرعه، جرّاء تعرّضه للغرق في أحد شواطئ مدينة عسقلان (أشكلون).

كما لقي الطفل تامبي الرشق، وهو من مدينة القدس، ويبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعه، غرقا في بركة سباحة داخل "فيلا" بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، مساء الأحد الماضي.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 68 شخصا قد لاقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021، ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية اليوم.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 153 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما وصفت حالات 74 شخصا بالطفيفة.