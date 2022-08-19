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إصابتان إحداههما حرجة إثر إطلاق نار في جديدة المكر

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 22:55

إصابتان إحداههما حرجة إثر إطلاق نار في جديدة المكر
عرب ٤٨

أُصيب شخصان بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في بلدة جديدة - المكر، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

وتعرّض الشابان لإطلاق نار في أحد شوارع البلدة، ما أسفر عن إصابة أحدهما والذي يبلغ من العمر 28 عاما، بجراح حرجة، فيما أُصيب آخر في الواحد والعشرين من عمره، بجراح متوسطة الخطورة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعاف الأوليّ للمصابيْن اللذين نُقِلا إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي)، لاستكمال تلقي العلاج، وفي محاولة للإبقاء على حياتهالشاب المصاب بجراح حرجة.

تفاصيل أوفى تباعا...

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