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إصابة خطيرة لشخص في جريمة طعن بحيفا

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 12:18

إصابة خطيرة لشخص في جريمة طعن بحيفا
من مكان الجريمة في حيفا (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص، يبلغ من العمر نحو 40 عاما، بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة من جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة حيفا، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه جرى نقل المصاب من مكان إصابته في شارع "هحلوتس" في حيفا إلى مستشفى "رمبام" في المدينة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الملابسات والأسباب، واعتقلت مشتبها (50 عاما) بالضلوع في الجريمة.

وادعت الشرطة، أنه "بناء على تطورات التحقيق سيتم النظر في عرضه على المحكمة لتمديد اعتقاله".

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#حيفا
#جنائيات
#العنف والجريمة

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