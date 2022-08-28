إصابة خطيرة لعامل في كفار سابا

أصيب شاب، يبلغ 34 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بكفار سابا، وسط البلاد، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:06، حول سقوط عامل من علو 6 أمتار في ورشة بناء في كفار سابا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في القسم العلوي من جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 46 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل في فرع البناء، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.