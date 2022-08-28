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الرملة: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 00:21

الرملة: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الرملة، بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 00:01، حول مصاب في حادث عنف بحي ’جان حكال’ في الرملة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر أحد المضمدين، أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا خطيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جريمة منفصلة، أصيب شخص بجراح وصفت بالخطيرة في بلدة جديدة المكر في جريمة إطلاق نار، أحيل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

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#العنف والجريمة
#الرملة
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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