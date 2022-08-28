شجار في نوف هجليل: إصابة شابّة... و4 أطفال استنشقوا غازا مُدمعا

أُصيبت شابة بجراح متوسطة، و5 أشخاص آخرين بينهم أطفال، إثر شجار نشب في مدينة نوف هجليل، مساء اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل محمد عثامنة (47 عاما)، في جريمة قتل ارتُكبت صباح اليوم، في مدينة باقة الغربية، ليبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في باقة وجت المجاورة، خلال 3 أعوام، 19 قتيلا، فيما لا تزال 14 جريمة منها، مسجَّلةً ضدّ مجهول، في وقت فقد المواطن في البلدين، الشعور بالأمن والأمان.

وجاء في التفاصيل أن 6 أشخاص أُصيبوا خلال الشجار، هم الشابة والتي تبلغ من العمر 26 عاما، وقد أُصيبت جرّاء تعرّضه للطعن، بالإضافة إلى خمسة آخرين، من بينهم 4 أطفال أُصيبوا بحالات اختناق طفيفة، جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للمصابين الستة، ونقلهم إلى مشفيي "الإيطالي" في الناصرة، و"هعيميك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.