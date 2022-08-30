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انخفاض سعر ليتر البنزين بـ21 أغورة

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 21:55

انخفاض سعر ليتر البنزين بـ21 أغورة
(أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، خفض أسعار الوقود في البلاد، بدءا من ليلة الأربعاء - الخميس المقبلة، بواقع 21 أغورة لليتر البنزين من نوع "أوكتان 95"، على ألا يتجاوز سعر اللتر للمستهلك في الخدمة الذاتية 6.37 شيكل.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وانخفضت أسعار الوقود، مطلع شهر آب/ أغسطس 2022 في البلاد، بأكثر من شيكل ونصف الشيكل لليتر الواحد، إذ بلغ سعر ليتر الوقود 6.58 شيكل، وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر تموز/ يوليو الماضي، في مسار الخدمة الذاتية، علما بأن ذلك تزامن مع موجة من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وخفّضت سلطة الضرائب ضريبة المحروقات بنصف شيكل، يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/ أغسطس الجاري، ثم جرى تمديده لغاية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#سعر النزين
#الوقود
#وزارة الطاقة الإسرائيلية

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