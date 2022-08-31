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الدارسة تنتظم في موعدها: اتفاق بين وزارة المالية ومنظمة المعلمين

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 22:35

الدارسة تنتظم في موعدها: اتفاق بين وزارة المالية ومنظمة المعلمين
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توصلت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، مساء الأربعاء، إلى اتفاق مع المسؤولين في وزارة المالية، لتنتظم بذلك الدراسة في المدارس الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد، كما هو مخطط، الخميس.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وزارتا المالية والتعليم الإسرائيليتان ونقابة المعلمين في بيان مشترك، عن التوصل إلى اتفاق جماعي جديد بشأن أجور المعلمين وأمور أخرى، ما يعني إزالة شبح الإضراب في كامل جهاز التعليم الإسرائيلي وافتتاح السنة الدراسية كالمعتاد، الخميس.

وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيريز، في نهاية المحادثات مع مسؤولي وزارة المالية إنه "لقد حققنا كل ما أردناه، اتفاق كامل على إصلاح نظام البجروت وفي تخصصات العلوم الإنسانية، كما حققنا كل ما نحتاجه فيما يتعلق بتقصير مدة الأسبوع الدراسي إلى خمسة أيام".

ونهار الأربعاء، تبادلت وزارة المالية ومركز الحكم المحلي اليوم، الأربعاء، اتهامات حول المفاوضات مع منظمة المعلمين. وتقول وزارة المالية إن السلطات المحلية هي المشغل لمعلمي المدارس الثانوية وأن على الحكم المحلي حل الموضوع مقابل منظمة المعلمين.

في المقابل، أكد الحكم المحلي أنه نقل اقتراحا جديدا إلى وزارة المالية وأنهم بانتظار رد الوزارة عليه، وأشار غلى أنه يأمل بحل الخلافات في وقت لاحق الأربعاء، وأن الحكم المحلي لن يسعى لاستصدار أوامر احترازية ضد منظمة المعلمين لمنع الإضراب.

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#مدارس ثانوية
#منظمة المعلمين
#جهاز التعليم
#وزارة التعليم الإسرائيلية

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