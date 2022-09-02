الخليل: استشهاد فلسطيني بادعاء تنفيذه عملية طعن

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، بعد ظهر اليوم الجمعة، بزعم تنفيذه عملية طعن وإصابة جندي إسرائيلي بجروح.

وأقر جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده في عملية طعن وقعت عند مفترق "عيتون" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع"، شمال الخليل.

وادعت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أن "المنفذ خرج من سيارة وبحوزته كيسا، حيث أخرج منه سكينا وأقدم على طعن المصاب الإسرائيلي في منطقة الرقبة والوجه".

وأقرت الطواقم الطبية في المكان، استشهاد الفلسطيني متأثرا بجروحه، فيما قدمت العلاجات الأولية لمصاب آخر عانى جروحا متوسطة.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "شابا إسرائيليا، في العشرينيات من عمره، أصيب بجروح متوسطة من جراء تعرضه لعملية طعن، على ما يبدو، قرب ’كريات أربع’، فيما توفي المنفذ إثر إطلاق النار عليه".

وفي أعقاب ذلك، وقعت مواجهات في المكان حيث أقدم فلسطينيون على إلقاء الحجارة نحو قوات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إنها "عملية عظيمة يسجلها شعبنا باستمرار الفعل المقاوم ضد الاحتلال، وتضحيات سامية ما زال الشباب الثائر يقدمها لانتزاع حقه في الحرية والانعتاق من الاحتلال".

وأعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عن "دعمهما لقوات الاحتلال في مواجهة وإحباط أي تهديد لأمن إسرائيل ومواطنيها".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، الخميس، بأن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت إلى 140 شهيدا منذ بداية العام الجاري بعد استشهاد الشابين سامر خالد (25 عاما) من مخيم العين بنابلس ويزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا قضاء القدس برصاص الاحتلال.

واستشهد الشابان سامر خالد ويزن عفانة برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله فجر أمس، الخميس.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد خالد من مخيم العين، متأثرا بإصابته في عنقه، أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر صحفية باستشهد الشاب عفانة من مخيم قلنديا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحابها من حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالقرب من رام الله.