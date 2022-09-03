الجيش الإسرائيلي يطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه لبنانيين عند السياج الحدودي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم السبت، بأن "جنود العدو الإسرائيلي أطلقوا قنبلتين صوتيتين باتجاه مجموعة من الشباب عند الجانب اللبناني على إثر اقترابهم من السياج التقني عند موقع العباد في خراج بلدة حولا قضاء مرجعيون".

وفي سياق منفصل، كان قد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي، النار باتجاه شبان لبنانيين تواجدوا على مقربة من المنطقة الحدودية، جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن "الجيش استخدم أدواء تفريق المتظاهرين وأطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين اللبنانيين الذين تجمعوا بالقرب من برج المراقبة ‘تسيفرون‘".

من جانبها، أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية للإعلام بأن "قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار في الهواء باتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا - قضاء مرجعيون".

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت "حوالي 5 طلقات فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور".