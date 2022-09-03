  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه لبنانيين عند السياج الحدودي

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 21:17

الجيش الإسرائيلي يطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه لبنانيين عند السياج الحدودي
صورة أرشيفية من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم السبت، بأن "جنود العدو الإسرائيلي أطلقوا قنبلتين صوتيتين باتجاه مجموعة من الشباب عند الجانب اللبناني على إثر اقترابهم من السياج التقني عند موقع العباد في خراج بلدة حولا قضاء مرجعيون".

وفي سياق منفصل، كان قد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي، النار باتجاه شبان لبنانيين تواجدوا على مقربة من المنطقة الحدودية، جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن "الجيش استخدم أدواء تفريق المتظاهرين وأطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين اللبنانيين الذين تجمعوا بالقرب من برج المراقبة ‘تسيفرون‘".

من جانبها، أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية للإعلام بأن "قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار في الهواء باتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا - قضاء مرجعيون".

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت "حوالي 5 طلقات فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور".

بودكاست عرب 48

#لبنان
#الاحتلال الإسرائيلي
#جيش الاحتلال يطلق قنابل الصوت تجاه لبنانيين

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي "مستعد" لسيناريو قطع الغاز الروسي بالكامل
الاتحاد الأوروبي "مستعد" لسيناريو قطع الغاز الروسي بالكامل

2022-09-03

تركيا تصعد من تهديداتها لليونان وسط توترات سياسية وعسكرية
تركيا تصعد من تهديداتها لليونان وسط توترات سياسية وعسكرية

2022-09-03

لبنان: توقيف ضابط وأربعة عناصر أمن إثر مقتل شاب سوري تحت التعذيب
لبنان: توقيف ضابط وأربعة عناصر أمن إثر مقتل شاب سوري تحت التعذيب

2022-09-03

الأكثر قراءة

تقرير: الأسد يمنع رد إيران على الهجمات الإسرائيلية منذ سنوات

تقرير: الأسد يمنع رد إيران على الهجمات الإسرائيلية منذ سنوات

2022-09-02
التجمّع الوطني الديمقراطي يُطلق

التجمّع الوطني الديمقراطي يُطلق "مبادرة النقاط الخمس" لإعادة تشكيل المشتركة

2022-09-02
تقرير: التنظيمات بمخيمات الضفة تقلق الاحتلال أكثر من غزة وحزب الله

تقرير: التنظيمات بمخيمات الضفة تقلق الاحتلال أكثر من غزة وحزب الله

2022-09-02
حالة الطقس: انحسار موجة الحر تدريجيا

حالة الطقس: انحسار موجة الحر تدريجيا

2022-09-02
الخليل: استشهاد فلسطيني بادعاء تنفيذه عملية طعن

الخليل: استشهاد فلسطيني بادعاء تنفيذه عملية طعن

2022-09-02