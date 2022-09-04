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5 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 13:35

5 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية
الحافلة المستهدفة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أُصيب 5 أشخاص، ظهر اليوم الأحد، حالتان صُنفتا بالمتوسطة و3 حالات بجروح طفيفة، إثر إطلاق نار على حافلة كانت على طريق غور الأردن على شارع 90، وفق ما أكد طاقم "نجمة داوود الحمراء" في بيان.

وألقت القوات الإسرائيلية بعد عملية مطاردة وتمشيط لمنطقة الغور وإغلاق الشوارع أمام حركة المرور، القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة.

وطاردت وحدة تقصي الأثر منفذي العملية وزعموا أنهم صادروا قطع السلاح بالتزامن مع اعتقال المشتبهين.

يظهر في الصورة: قطعتا سلاح ثقيل وهاتف خليوي على الأرض

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مشتبها ثالثا نجح بالفرار.

وكانت قد أغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في منطقة إطلاق النار وقوات من الجيش تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

ويُذكر أن أحد المصابين هو سائق الحافلة وقُدّم للمصابين الأربعة العلاج والإسعاف الميداني الأولي قبل نقلهم عبر الطيارة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

بودكاست عرب 48

#عملية إطلاق نار على حافلة في غور الأردن

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