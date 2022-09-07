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إصابة خطيرة لعامل قرب الناصرة

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 12:08

إصابة خطيرة لعامل قرب الناصرة
توضيحية (طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في بلدة "مغدال هعيمك" بالقرب من مدينة الناصرة، قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان طاقم الإنقاذ أن طواقم طبية قدمت العلاجات الأولية لعامل (40 عاما) أصيب بجروح خطيرة خلال عمله بشارع "كيدش" في "مغدال هعيمك".

وأضاف أنه وفقا لأقوال العمال في المكان فإنه سقطت ماسورة ثقيلة من جرار على رأس العامل خلال أعمال بالبنى التحتية.

وجرى نقل المصاب، وحالته خطيرة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#عمال
#الناصرة
#مغدال هعيمك

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