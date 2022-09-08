تقرير: رئيس الموساد عرض مواد استخباراتية حساسة خلال جولته بواشنطن

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء اليوم الخميس، عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أن رئيس الموساد عرض مواد استخباراتية حساسة خلال جولته في واشنطن.

وأضاف أن "رئيس الموساد أكد على أن إسرائيل لن تقف بلا حراك بينما تواصل إيران خداع العالم".