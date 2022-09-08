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تقرير: رئيس الموساد عرض مواد استخباراتية حساسة خلال جولته بواشنطن

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 21:11

تقرير: رئيس الموساد عرض مواد استخباراتية حساسة خلال جولته بواشنطن
عرب ٤٨

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء اليوم الخميس، عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أن رئيس الموساد عرض مواد استخباراتية حساسة خلال جولته في واشنطن.

وأضاف أن "رئيس الموساد أكد على أن إسرائيل لن تقف بلا حراك بينما تواصل إيران خداع العالم".

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#زيارة رئيس الموساد لواشنطن
#الاتفاق النووي الإيراني
#عرقلة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

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