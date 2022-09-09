تشارلز الثالث: أتعهد بمواصلة مسيرة الملكة إليزابيث الثانية

عرب ٤٨ / أ ف ب

وعد الملك تشارلز الثالث اليوم، الجمعة، بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين.

وقال تشارلز "أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي"، مشيدا بـ"حياة الخدمة" التي عاشتها والدته التي توفيت أمس عن عمر 96 عاما، وبـ"محبتها للتقاليد" و"تمسكها بالتقدم"، فضلا عن "عاطفتها وظرفها".

وفي كلمة متلفزة من قصر باكنغهام الذي وصل إليه بعد الظهر، وصف الملكة الراحلة التي حكمت طوال سبعين عاما بأنها "مصدر إلهام ومثال" بالنسبة إليه وإلى عائلته.

وأضاف "كما فعلت الملكة بتفان راسخ، التزم بدوري الآن، طوال الوقت المتبقي الذي يمنحني إياه الله، بالدفاع عن المبادئ الدستورية التي هي في صلب أمتنا".

وأعلن تشارلز أن نجله الأكبر وليام سيصبح أمير ويلز، مضيفا "أود ايضا أن أعرب عن محبتي لهاري و(زوجته) ميغن في وقت يواصلان بناء حياتهما في الخارج"، علما بأن العلاقات مع نجله الأصغر تدهورت في شكل ملحوظ.

ووصل هاري بمفرده أمس، في رحلة تجارية، إلى بالمورال بعد إعلان وفاة الملكة، في حين نقل سلاح الجو الملكي أفرادا آخرين في العائلة الملكية وبينهم شقيقه وليام إلى إسكتلندا.

وعن زوجته كاميلا قال "أعلم أنها ستفي بمتطلبات دورها الجديد بتفان راسخ أعوّل عليه كثيرا".

وقال الملك الجديد أيضا "ولأمي الحبيبة، في وقت تبدأين رحلتك الكبرى الأخيرة للانضمام إلى والدي الراحل الغالي، أريد أن أقول هذا فقط: شكرا".

وأعلن قصر باكنغهام، المقر الرسمي لملوك بريطانيا، مساء أمس الخميس، أن الملكة إليزابيث الثانية، توفيت عن عمر 96 عاما، وذلك بعد أن تدهورت صحتها "بأكثر من المعتاد".

ووصف ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها "لحظة حزن بالغ" سيشعر بها أناس "في العالم أجمع".

وعانت الملكة البالغة من العمر 96 عاما، منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، من مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وفي آخر ظهور علني لها، صادقت الملكة رسميا الثلاثاء على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاما من تولي الملكة العرش. وكانت قررت البقاء في بالمورال بدلا من العودة إلى لندن، حيث يُنظَّم عادة حفل التسليم والتسلم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.

وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند إلى عصا وتصافح ليز تراس.