اجتماع بين الجبهة والتجمع: العربية للتغيير تطالب بالموقعين الثاني والثامن في المشتركة

يلتقي وفدا التجمع والجبهة مساء اليوم الثلاثاء في الناصرة لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وبحث صيغة المقترح الأخير الذي قدمته القائمة العربية للتغيير، وهو حصولها على الموقعين الثاني والثامن في القائمة المشتركة، بعدما كانت تطالب في اليومين الأخيرين بالموقعين الثاني والسادس.

وينص الاتفاق المقر في المؤسسات الحزبية في التجمع والجبهة على حصول العربية للتغيير على الموقعين الثالث والثامن.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"عرب 48" أن المكتب السياسي للتجمع انعقد مساء اليوم في مقره في الرينة، ومن ثم اتجه للقاء وفد الجبهة.

وأضافت المصادر أن المفاوضات لا تقتصر فقط على تركيبة القائمة، بل أيضًا التزام مركبات المشتركة الثلاثة بالبرنامج السياسي كما صيغ بالاتفاق بين الجبهة والتجمع، والذي ينص على ألا تكون المشتركة ضمن أي المعسكرين الإسرائيليين وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة، وعدم دخول أي ائتلاف إسرائيلي حاكم، إذ جاء في بند الكتلة البرلمانية في نص الاتفاقية؛ الكتلة البرلمانية ليست جزءًا من المعسكرات المنافسة على سدة الحكم، وتمارس الكتلة دورها البرلماني المعارض، وتسعى لإلقاء وزنها في سبيل تحقيق مكاسب، دون أي مقايضة على مواقفها السياسية، بأي حال من الأحوال، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما ينقض الأسس السياسة المُتفق عليها.

وخلال اللقاء الثلاثي الذي عقد أمس، طالبت العربية للتغير الحصول على الموقع الثاني والسادس في المشتركة، على أن يخصص لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومجلس عارة – عرعرة، المحامي مضر يونس، كممثل عن العربية للتغيير، فيما قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل الجبهة والتجمع، إذ ينص الاتفاق الموقع بينهما على تخصيص المقعد الثالث والثامن في المشتركة للعربية والتغيير.