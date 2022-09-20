تقرير: إردوغان يعتزم زيارة إسرائيل بعد الانتخابات

أفادت تقارير وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يعتزم زيارة إسرائيل قريبا، وذلك بحسب ما صرّح خلال لقاء عقده مع ممثلي الجاليات والمنظمات اليهودية الأميركية أمس، الإثنين.

وفي حين ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إردوغان لم يحدد موعدًا لهذه الزيارة؛ أشارت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") إلى أن الزيارة قد تعقد في أعقاب الانتخابات العامة للكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر النقبل.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا توجد حاليًا خطة لزيارة إردوغان لإسرائيل، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

كما نقل الموقع عن ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أنه لا توجد خطط لزيارة إردوغان إلى إسرائيل في هذه المرحلة.

وذكرت "كان 11" أن إردوغان شدد خلال لقائه مع رؤساء الجاليات والمنظمات اليهودية في أميركا الشمالية، على أن معاداة السامية هي "جريمة ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن إردوغان الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع كذلك خلال ليل الإثنين - الثلاثاء، مع ممثلين عن اتحاد الحاخامات اليهود في الدول الإسلامية.

ومن المقرر أن يلتقي إردوغان، يوم غد، الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

ويعتبر هذا اللقاء، هو الأول لرئيس حكومة إسرائيلي مع إردوغان منذ اللقاء الأخير بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، في العام 2008.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، المصادقة على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لإسرائيل في تركيا. وينتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على هذا التعيين في جلساتها المقبلة ليصبح القرار نافذا.

ولم تعلن تركيا حتى الآن عن اسم سفيرها الجديد لدى تل أبيب، غير أن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن أنقرة قد تقدم على هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها.

وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين لبيد وإردوغان، إذ جرى الاتفاق بينهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وعودة السفراء.