أبو سنان: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة أبو سنان، مساء الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا في القسم السفلي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي البلدة نفسها، قتلت سناء نصرة (48 عاما) إثر تعرضها لجريمة طعن في منزلها، مساء أمس الثلاثاء، واعتقلت الشرطة نجلها للاشتباه به في ارتكاب الجريمة.