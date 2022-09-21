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سخنين: إصابة حرجة لشاب في حادث طرق

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 19:00

سخنين: إصابة حرجة لشاب في حادث طرق
من مكان الحادث في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 35 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في مدينة سخنين، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن دراجة نارية اصطدمت بسيارة كانت مركونة على جانب الشارع، لأسباب لم تعرف بعد، ما أسفر عن إصابة سائق الأولى بجروح حرجة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وذكر المضمد، أحمد بدارنة، أن "المصاب كان فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس وعانى جروحا بالغة الخطورة، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش وجرى نقله إلى المشفى بحالة حرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

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#حوادث الطرق
#سخنين
#دراجة نارية

سخنين: إصابة حرجة لشاب في حادث طرق

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