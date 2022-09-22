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مصرع سائق دراجة نارية في حادث قرب القدس

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 13:48

مصرع سائق دراجة نارية في حادث قرب القدس
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة نارية (25 عاما) مصرعه، بعد ظهر اليوم الخميس، في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع رام الله – القدس بمحاذاة حاجز قلنديا.

وأفادت مصادر أن ضحية الحادث محمود نعيم من القدس.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أن "طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان حاولت إنعاش الشاب، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وأعلنت الطواقم وفاته على الفور".

ضحية الحادث محمود نعيم

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ومساء أمس، لقي الشاب محمد سعيد زبيدات (35 عاما) من سخنين، مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة في المدينة.

48 ضحية في حوادث الدراجات النارية منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 247 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وبلغ عدد الضحايا حوادث الدراجات النارية 48 ضحية منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#دراجات نارية
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