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إصابة بالغة الخطورة في حادث طرق بجولس

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 09:52

إصابة بالغة الخطورة في حادث طرق بجولس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (55 عاما) بجروح بالغة الخطورة، صباح اليوم الأحد، في حادث طرق وقع في قرية جولس بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم نقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهاريا لاستكمال العلاج.

ووصفت حالة المصاب بأنها بالغة الخطورة ويعاني إصابة بالرأس، وهو تحت التنفس الاصطناعي والتخدير.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#جولس
#حوادث الطرق
#سيارات

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