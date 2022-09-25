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إكسال: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في حادث طرق

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 21:53

إكسال: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في حادث طرق
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شابان في حادث طرق وقع مساء اليوم، الأحد، في بلدة إكسال.

وعُلم أن المصابين هما شابان في العشرينات من العمر.

وأفادت الطواقم الطبية بأن حالة أحد المصابين خطيرة في حين وصفت حالة الآخر بالمتوسطة.

ونُقل المصابان إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، يوم الأربعاء الماضي، أن 247 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#إكسال

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