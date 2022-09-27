تمديد اعتقال المطارد من الاحتلال مصعب اشتية لـ7 أيام إضافية

مددت محكمة الصلح في أريحا، اليوم الثلاثاء، اعتقال المطارد من الاحتلال الإسرائيلي، الشاب مصعب اشتيه، لمدة 7 أيام إضافية.

وجاء ذلك في بيان صدر عن "محامون من أجل العدالة" لـ"تمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق معه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، فيما رفضت المحكمة البت في الطعن المقدم من الدفاع بعدم الاختصاص المكاني".

وكانت قد مددت النيابة العامة الفلسطينية في أريحا، أمس الإثنين، اعتقال اشتية، لمدة 24 ساعة إضافية، بعدما وجهت ضده تهمة "حيازة سلاح بدون ترخيص".

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قد أفادت بأن اعتقال ومحاكمة اشتية "تعسفية غير قانونية"، مشيرة إلى أن "الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني".

وكانت مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة، قد شهدت الأسبوع الماضي، مواجهات واشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن السلطة الفلسطينية، احتجاجًا على اعتقال طليبة واشتية، اللذين ينتميان إلى "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس".

وقُتل فراس فايز يعيش (53 عاما) خلال تلك المواجهات والاشتباكات، وأُصيب عدد آخر.

ولاقت عملية اعتقال اشتية، المطارد منذ نحو عام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنديدًا فصائليًا واسعًا، بما في ذلك حركة "حماس" التي أدانت اعتقاله، واصفة ذلك بأنه "وصمة عار جديدة على جبين السلطة". وطالبت الحركة بضرورة الإفراج الفوري عن اشتية وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين.