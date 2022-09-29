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طمرة: مصرع شخص وإصابة آخر بجراح حرجة في حادث دهس

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 20:51

طمرة: مصرع شخص وإصابة آخر بجراح حرجة في حادث دهس
أرشيفية، للتوضيح فقط
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح "شديدة الخطورة"، في حادث دهس وقع مساء اليوم، الخميس، على شارع رقم 70 عند مفرق مدينة طمرة الرئيسي.

وعُلم أن حادث وقع من جراء اصطدام مركبة خاصة بعابري طريق على الشارع الواصل إلى المنطقة الصناعية في طمرة. وذكرت طواقم طبية أن امرأة كانت تقود المركبة، أصيبت بجراح طفيفة ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

وأفادت المصادر الطبية بأن ضحية الحادث هو شاب في الثلاثينات من عمره، في حين أصيب شاب في العشرينات من عمره، بجروح "خطيرة" في منطقة الرأس، نقل على إثرها لمستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج بعد تخديره ووصله لجهاز التنفس الاصطناعي.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، اليوم، الخميس، أن 255 شخصا، بينهم 84 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حادث طرق
#طمرة

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