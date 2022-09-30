قُتل 32 شخصا وأصيب 40 جريحا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية، كابُل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن مصادر حكومية، صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد زدران، في رسالة إلى الصحافيين إن "الانفجار وقع في مركز كاج التربوي" في حي دشت البرشي في غرب العاصمة.

وأضاف "هناك جرحى" مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، قبل أكثر من عام، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد بعضها للشيعة، وقُتل فيها المئات، وتبنى العديد منها تنظيم "داعش".