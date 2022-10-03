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النقب: 5 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 16:20

النقب: 5 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إذ وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق على شارع 40 قرب بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:41، حول حادث طرق بين مركبتين على شارع 40 بمنطقة النقب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لخمسة مصابين وصفت حالة أحدهم (35 عاما) بالخطيرة".

وأضاف أن "حالة اثنين من المصابين وصفت بالمتوسطة وآخران أصيبا بجروح طفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

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#حوادث الطرق
#النقب

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