إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب رام الله

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم، الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى مشاركته في عملية دهس أسفرت عن إصابة عنصر في شرطة الاحتلال بجراح متوسطة، قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وبحسب المزاعم الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مركبة فلسطينية حاولت دهس عناصر من شرطة الاحتلال، تواجدوا قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.

وادعت التقارير أن قوات من جيش الاحتلال ردوا بإطلاق النار على المركبة الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن إصابة الشرطي برصاصة في قدمه، في حين فرت المركبة الفلسطينية من المكان.

وبعد وقت قصير، عثر قوات الاحتلال على المركبة الفلسطينية وفي داخلها شاب وقد أصيب بعيار ناري أطلقه عناصر الاحتلال واستقر في ظهره، وفي حين لم تعرف الحالة الصحية للشاب الفلسطيني المصاب، أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن سائق المركبة لحظة تنفيذ العملية تمكن من الفرار.

ويأتي ذلك وسط تصاعد عمليات إطلاق النار ومحاولات الدهس والطعن التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد عناصر جيش الاحتلال ومستوطنيه، في الوقت الذي تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال في الضفة وخصوصا في محافظتي نابلس وجنين، وفي مدينة القدس.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "مركبة فلسطينية اقتربت بسرعة من ضباط شرطة واخترقت الحاجز الذي أقاموه قرب عوفرا" في إشارة إلى المستوطنة المقامة على أراضي البلدات الفلسطينية سلواد ويبرود.

وأضافت أنه "أصيب شرطي بجروح طفيفة جراء إصابته بعيار ناري في ساقه على ما يبدو من نيران قوات الأمن التي كانت تحاول تحييد المهاجم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد جيش الاحتلال الإسرائيلي جلسة لتقييم الوضع الأمني في الضفة، بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.

وفي تغريدة عقب انتهاء جلسة التقييم، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "من يريد تنفيذ عملية إطلاق نار وقتل مدنيين إسرائيليين سيكون في مرمى نيراننا، ومن يطلق النار سنضع أيدينا عليه".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عشية "يوم الغفران"، فيما فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة ينتهي في الليلة المقبلة، وأغلقت معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوب قطاع غزة أمام حركة البضائع.

ومع فرض الإغلاق على الضفة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال سيكثف الكمائن والحواجز التي نصبها في مناطق شمالي الضفة وسط حالة من التوتر بسبب ازدياد عمليات إطلاق النار ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه.